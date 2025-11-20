Aurora Caruajulca

aurora.caruajulca@prensmart.pe

En el Centro de Lima la Navidad ya empezó a sentirse con fuerza. En el Mercado Central y Mesa Redonda, las tiendas exhiben árboles verdes tradicionales con luces, guirnaldas y adornos clásicos que marcan el inicio de la temporada.

Este año, los que vienen robándose todas las miradas son los árboles con temática “Candyland”, una tendencia con tonos rosados, pasteles y decoraciones inspiradas en dulces. Caramelos gigantes, bombones, cascanueces color pastel y nieve artificial forman parte del estilo que está conquistando a quienes buscan una Navidad más divertida y moderna.

Los vendedores cuentan que los árboles semidecorados son los más pedidos porque facilitan el armado y ya vienen con una estética definida. Gabi, una comerciante de la galería 850 del jirón Andahuaylas, asegura que el modelo “Candy” es el favorito: “Es ideal para los niños, tiene caramelos, colores suaves y hasta una bola disco.

A la gente le encanta porque prácticamente ya viene listo”.Con la campaña navideña ya en marcha, las opciones se multiplican: desde árboles rústicos, hasta estilos minimalistas y propuestas completamente pastel.

Los precios también son variados, lo que permite que muchas familias adelanten compras sin afectar demasiado el bolsillo. Hay desde los S/ 48, el más económico, hasta los 1000 soles, un árbol de 2 metros de altura completamente decorado.

“Vienen a llevar ahora para comercio minorista o las casas que buscan decorar a precio económico. El público no escatima en gastos a fin de tener su arbolito decorado y bonito. Los niños son los más entusiastas y, muchas veces, los que eligen cuál llevar”, señaló Lucio del stand de la galería 830, del Jirón Andahuaylas.

Lima ya huele a Navidad y, entre luces, dulces simbólicos y nuevos estilos, todo indica que este año la magia llega con un toque pastel y mucha fantasía.

Árbolitos con temática de pastel y nieve son los favoritos de grandes y pequeños.Las luces “cascada” de colores neutros y variados son la sensación para este año, además que ahora salen ecológicas y no necesitan energía.