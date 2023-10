Luego que la fiesta del excongresista Paul García acabó en balacera y con una persona fallecida, en Lince, y a donde también asistió la parlamentaria Rosselli Amuruz (Avanza País), imágenes inéditas del suceso fueron publicadas por Panorama.

Vecinos grabaron los momentos posteriores a la balacera desatada por presuntamente Pedro Narciso Valdivia Montoya. La víctima fue identificada como Cristhian Enrique Tirado.

En las imágenes se aprecia a varias personas consternadas por el asesinato. Al parecer, Cristian Enrique Tirado habría reclamado a Pedro Narcizo.

Pedro Narciso Valdivia Montoya, de 36 años. (Foto: PNP)

La versión de Paul García

“Es triste porque esto ocurrió en mi cumpleaños. Empezó la reunión a las 2 de la tarde hasta la noche. Me voy a mi casa y luego me llaman que había una persona en el piso (baleado)”, contó Paul García a Panorama.

“Si bien Pedro Valdivia está detenido, la Policía está manejando otro nombre (...) me han pedido que no me atreva a lanzar el otro nombre. Lo que me comentan es que hubo una gresca entre dos personas (el motivo) eso no se sabe”, agregó.

Según García, la Policía “dice que ha sido por discusión, todo fue afuera de la casa del cumpleaños” , añadió. Paul García también aclaró que no es pareja de la congresista Amuruz y, por el contrario, “recién se están conociendo”.

“Será el peor cumpleaños de mi vida, siento que no lo voy a olvidar”, precisó García.

Rosselli Amuruz: “Me retiré antes de la medianoche”

La congresista Rosselli Amuruz decidió pronunciarse sobre la balacera ocurrida en la fiesta que asistió en el distrito de Lince. La parlamentaria asegura que se retiró antes de la medianoche y recién se entera de lo ocurrido por la información brindada por los medios de comunicación.

“Aclaración: Asistí a una reunión social de la cual me retiré antes de la medianoche. Hoy tomé conocimiento de lo sucedido en el exterior a través de los medios. Desconozco los motivos y solicito una investigación rápida para determinar a los culpables”, se lee en su cuenta oficial de Twitter.