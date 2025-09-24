El puerto de Matarani fue el punto de partida de una unidad técnica itinerante que recorrerá más de 60 puertos del país brindando servicio técnico gratuito a más de 2,500 motores fuera de borda. La iniciativa busca beneficiar directamente a más de 500 pescadores artesanales, transportistas fluviales y comunidades vinculadas al turismo y comercio acuático.

El servicio incluye diagnóstico, mantenimiento preventivo, repuestos originales, lubricantes especializados y capacitaciones técnicas para que los propios usuarios fortalezcan sus conocimientos en el cuidado de sus equipos. Todo estará a cargo de un equipo especializado, con el propósito de reforzar la seguridad en faenas marítimas, lacustres y fluviales, además de reducir los costos operativos de quienes dependen de esta tecnología para su sustento.

“Queremos acercar un servicio de calidad a todos los puertos del Perú donde haya un motor en funcionamiento. Nuestro compromiso es ofrecer confianza, seguridad y respaldo a quienes dependen del mar, los ríos y los lagos para vivir y trabajar”, señalaron los organizadores del programa.

Este despliegue se enmarca en una acción de responsabilidad social que prioriza zonas con alta demanda de soporte técnico y limitada cobertura especializada. El recorrido incluirá regiones como Loreto, Puno, Piura y Ucayali, atendiendo a comunidades que viven del mar y los ríos.

La relevancia de este servicio se refuerza con casos como el del pescador peruano Máximo Napa, quien sobrevivió 95 días a la deriva en el océano Pacífico tras una falla mecánica. Su experiencia reafirma la importancia de contar con mantenimientos adecuados, equipos en buen estado y asistencia técnica oportuna.

En los próximos meses, la unidad continuará su recorrido por todo el Perú, llevando respaldo, seguridad y capacitación a quienes dependen de los recursos hídricos para vivir y trabajar.