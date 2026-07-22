Sigue prófugo. El Poder Judicial ordenó la ubicación y captura nacional de Darwin Chuup Wasum (23), acusado de violación sexual contra una niña awajún de siete años, quien es la hija de su pareja y se encuentra en estado crítico en el hospital de Bagua, en Amazonas.

El depravado sujeto agredió sexualmente a la menor el pasado 18 de julio, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, y, pese a que fue detenido por la comunidad, logró escapar cuando era trasladado para su entrega a la Policía.

Ante ello, el Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de El Cenepa-Hampami, Condorcanqui, dictó contra Chuup Wasum detención preliminar por siete días.

GRAVE. El juez a cargo del caso Neisser Stalin García Torres tomó esta decisión al evaluar los indicios presentados por la Fiscalía y el certificado médico legal que acredita lesiones físicas graves que sufrió la menor, quien ha requerido atención quirúrgica de urgencia.

Asimismo, el Juzgado de Familia de Huampami-El Cenepa, otorgó medidas de protección inmediatas en favor de la menor agraviada, quien fue trasladada en helicóptero al hospital.

En tanto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) sostuvo que la región Amazonas enfrenta una situación crítica debido a la persistencia de casos de violencia sexual. Denunciaron que hay limitada presencia del Estado y falta de acceso oportuno a la justicia.

OJO AL DATO. La dirigenta Rosemary Pioc denunció que militares irrumpieron en residencia escolar y habrían hecho tocamientos indebidos a adolescentes en Condorcanqui.