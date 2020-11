La vacancia de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino como Presidente del Perú, este 10 de noviembre, ha marcado el inicio de una nueva etapa en el país. El saliente Mandatario aseguró este martes que se someterá a las investigaciones y responderá ante el fiscal Germán Juárez este jueves 12 por presuntas coimas que habría recibido de empresas del ‘Club de la construcción’.

En este contexto, un audio de la periodista Patricia del Río encendió las alarmas. La presentadora principal de RPP dice que ha conversado con el Fiscal Vela durante todo este tiempo y que el caso de corrupción de Vizcarra “es de los más sólidos que tiene la Fiscalía”.

“El caso de corrupción de Vizcarra es de los más sólidos que tiene la Fiscalía, y lo tiene la Fiscalía más seria del país. Vizcarra robó, robó de manera grosera, se le va a probar más rápido a él que a Keiko (Fujimori), incluso. Por supuesto que debió terminar su mandato (...) PPK renunció por temas mucho menos complicados de los que hoy aquejan a Vizcarra y nadie dijo golpe, ni siquiera Vizcarra”, se le escucha decir a Del Río en el mencionado audio filtrado.

“Esto no es un Golpe de Estado, es el resultado de haber soportado durante cinco años, no solo que a cualquiera le aplicaran la vacancia, sino que Vizcarra también usara las cuestiones de confianza como le daba la gana. Él cambió el Congreso, esto fue lo que le tocó, ahora lo vacaron y los que nos jod... fuimos todos nosotros. No se engañen, Vizcarra ha robado como le ha dado la gana. Y hay muchas más pruebas que para cualquier otra persona que haya robado. Acuérdense de mí, va a acabar en la cárcel mucho antes que los demás”, concluye.

El audio que está circulando en distintas redes sociales es una opinión personal dentro de un contexto familiar privado.... Publicado por Patricia Del Rio Labarthe en Martes, 10 de noviembre de 2020

PATRICIA DEL RÍO RECONOCE AUDIO

En su cuenta de Facebook, la periodista reconoce que el audio le pertenece y lo dijo en un contexto familiar.

“El audio que está circulando en distintas redes sociales es una opinión personal dentro de un contexto familiar privado. No debió hacerse público. Cualquier opinión o información es mi responsabilidad y no involucra la línea editorial del medio para el que trabajo”, señaló.

