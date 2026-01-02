El primer día del 2026 encontró a la Costa Verde abarrotada de bañistas que acudieron masivamente a las playas del litoral limeño tras las celebraciones de Año Nuevo. Desde muy temprano, cientos de personas comenzaron a llegar para refrescarse y prolongar el feriado frente al mar.

En la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, la escena fue de alta concurrencia desde las primeras horas del 1 de enero. Familias, grupos de amigos y vecinos ocuparon la orilla, muchos de ellos llegando directamente desde reuniones o fiestas que se extendieron hasta el amanecer.

Algunos asistentes llevaron sombrillas, parrillas y bebidas, mientras otros optaron por ingresar al mar para mitigar el calor típico del verano limeño. La playa se convirtió en uno de los puntos más concurridos para iniciar el nuevo año.

La alta afluencia no se limitó a Barranco. En playas de Chorrillos, Miraflores y otros sectores de la Costa Verde también se reportó gran concentración de veraneantes, generando congestión tanto en los accesos peatonales como en las vías vehiculares.

Como ocurre cada 1 de enero, el tránsito en los alrededores del circuito de playas se tornó lento durante gran parte de la mañana. Conductores reportaron demoras y dificultad para encontrar estacionamiento en las zonas más concurridas.

Personal de serenazgo y efectivos policiales reforzaron la seguridad para prevenir robos, desorden y accidentes, especialmente en áreas de alto flujo de personas. Asimismo, se exhortó a los bañistas a respetar las indicaciones y zonas habilitadas.

Los salvavidas también intensificaron su labor ante el ingreso masivo de personas al mar, algunas de ellas luego de varias horas de celebración. Las autoridades reiteraron el llamado a no nadar en estado de ebriedad.

En paralelo, se observó acumulación de residuos sólidos en algunas playas, una situación recurrente tras las celebraciones de Año Nuevo. Cuadrillas municipales iniciaron labores de limpieza desde tempranas horas.

Pese a ello, muchos asistentes destacaron el ambiente festivo y familiar que se vivió en la Costa Verde, considerando la visita a la playa como una forma de empezar el año con energía y optimismo.

Las autoridades recordaron que la temporada de verano recién comienza y pidieron a la población disfrutar del litoral con responsabilidad, cuidando el medio ambiente y respetando las normas para evitar incidentes.