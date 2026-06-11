Muchos hombres creen que mientras no haya molestias no existe motivo para visitar al urólogo. Sin embargo, el cáncer de próstata suele avanzar en silencio durante años. Según el Dr. Giancarlo Figueroa, urólogo de la Clínica RISSO, en el Perú se registran 8,553 nuevos casos al año. Por eso, esperar a que aparezcan síntomas puede significar llegar tarde a un diagnóstico que pudo detectarse mucho antes.

RIESGO. La edad es uno de los factores que más influyen en la aparición de esta enfermedad. Aunque puede presentarse antes, la mayoría de los casos se detecta después de los 50 años. Los antecedentes familiares también elevan el riesgo, especialmente cuando un padre o hermano ha sido diagnosticado con cáncer de próstata.

EXÁMENES. La detección temprana suele comenzar con el examen de Antígeno Prostático Específico (PSA) en sangre y el tacto rectal. Si existen hallazgos que requieren mayor evaluación, el especialista puede solicitar una resonancia magnética o una biopsia para confirmar el diagnóstico.

ALERTA. El cáncer de próstata puede avanzar durante mucho tiempo sin generar síntomas. Cuando aparecen dificultades para orinar, molestias o cambios en los hábitos urinarios, la enfermedad podría encontrarse en una etapa más avanzada.

EDAD. El Dr. Figueroa recomienda acudir al urólogo desde los 45 años para realizar controles preventivos anuales.

OJO AL DATO. La próstata se ubica debajo de la vejiga y produce parte del líquido seminal. Cuando sus células se alteran en el ADN, pueden multiplicarse sin control y originar un tumor maligno.

PESO. Mantener un peso saludable ayuda a reducir factores asociados a diversas enfermedades crónicas. Además, favorece una mejor salud metabólica.

CASOS. Esta enfermedad continúa siendo la patología oncológica más frecuente en la población masculina, advierte el especialista de la Clínica RISSO.