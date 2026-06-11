La obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Está relacionada con enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión, los problemas cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Por ello, la prevención debe abordarse de manera integral, mediante una alimentación saludable, actividad física y un adecuado aporte de nutrientes.

Entre los micronutrientes más importantes para la salud metabólica destacan el magnesio y el zinc, minerales que participan en diversos procesos del organismo y que pueden contribuir al control del peso.

El magnesio cumple funciones esenciales en el metabolismo energético, la función muscular y la regulación de la glucosa en sangre. Diversos estudios han encontrado que una mayor ingesta de magnesio se asocia con un menor índice de masa corporal (IMC), una reducción de la grasa abdominal y mejores niveles de glucosa.

Además, los niveles bajos de magnesio pueden aumentar el riesgo de síndrome metabólico, una condición que incluye obesidad abdominal, presión arterial elevada, alteraciones en la glucosa y exceso de grasas en la sangre. También se asocian con inflamación y estrés oxidativo, factores que afectan la salud cardiovascular.

El zinc, por su parte, también desempeña una función importante en el control del peso corporal. Las personas con obesidad suelen presentar niveles bajos de este mineral. Algunas investigaciones muestran que la suplementación con zinc puede ayudar a reducir el peso y mejorar el IMC, además de contribuir a una mejor sensibilidad a la insulina y a una adecuada regulación del apetito.

Estos nutrientes ofrecen mayores beneficios junto con hábitos saludables. La actividad física sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir la obesidad. Además, durante el ejercicio aumenta la demanda de magnesio, presente en frutos secos, semillas y verduras verdes.