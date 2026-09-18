Más de 50 Sociedades de Beneficencia de todo el país se reunieron en Lima durante la segunda jornada del XI Congreso Nacional de Beneficencias (CONABEN) 2026, un espacio de diálogo e intercambio de experiencias orientado a fortalecer la gestión institucional y la atención de las personas en situación de vulnerabilidad.

La jornada, realizada en la Sala Alzedo del Teatro Segura, en el Centro Histórico de Lima, tuvo como coanfitriona a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM). La gerente general de la institución, Kattia Bohórquez Cairo, dio la bienvenida a las delegaciones participantes y destacó la importancia de generar espacios de articulación entre las beneficencias del país.

El programa incluyó exposiciones sobre financiamiento para proyectos sociales, modelos de atención integral, recuperación y puesta en valor del patrimonio, comunicación estratégica, gestión del patrimonio cultural y funerario y transformación digital.

Entre los ponentes participaron Fernando Parra del Carpio, secretario técnico del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del Ministerio de Justicia y Mercedes Castro Salas, jefa de Relaciones Institucionales de Fundación BBVA, quienes abordaron alternativas de financiamiento y fondos para proyectos sociales.

Asimismo, la gerente de Programas de Protección Social de la SBLM, Mónica Alva, y Johel Valdivia, gerente de Proyectos Humanitarios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, compartieron experiencias vinculadas con modelos de atención integral para la protección social.

En materia de patrimonio, el gerente de PROLIMA, órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, presentó la experiencia “Recuperar el patrimonio para activar la ciudad”, con énfasis en las posibilidades de poner en valor inmuebles históricos y generar nuevas dinámicas para su entorno.

La jornada también abordó la importancia de la comunicación estratégica y la reputación institucional. En este bloque participaron Pilar Covarrubias, jefa de la Oficina de Imagen, Comunicación y Actividades Culturales de la SBLM, y Carlos Peñaranda, director de Marketing, Digital y Comercial de WOW Perú.

Acuerdos para fortalecer la labor de las beneficencias

Uno de los momentos centrales del encuentro fue el plenario, en el que se presentaron los principales compromisos del Acuerdo Nacional de Beneficencias, orientados a fortalecer la sostenibilidad y la labor social de estas instituciones.

Entre los acuerdos destacan la sostenibilidad económica y el fortalecimiento de los recursos para la labor social; la claridad normativa y autonomía en la gestión patrimonial; y el intercambio de experiencias y modelos de gestión replicables, entre otros puntos de la agenda conjunta.

Como parte de la jornada, las delegaciones también participaron en la elección de la próxima sede del Congreso Nacional de Beneficencias. Por votación, se acordó que la Beneficencia de Tarapoto sea la anfitriona del XII CONABEN 2027.

La clausura del XI CONABEN 2026 estuvo a cargo de Juan Carlos Pasco Herrera, viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quien estuvo acompañado por el presidente de la Beneficencia de Lima, Juan Carlos Valderrama Cueva.

El XI CONABEN 2026 se desarrolló en dos jornadas. La primera tuvo como anfitriona a la Sociedad de Beneficencia del Callao, mientras que la segunda se realizó en Lima, con la participación de más de 200 representantes de las beneficencias de todo el país.