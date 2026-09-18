Treinta artesanas textiles pertenecientes a 10 comunidades y asociaciones altoandinas manejadoras de vicuñas del departamento de Puno están siendo capacitadas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en técnicas para mejorar el acabado de sus productos, a fin de impulsar la competitividad de la cadena productiva de la fibra de vicuña.

Un equipo de expertas profesionales en gestión de moda y diseño textil llegado de Lima brinda el servicio de orientación y acompañamiento a las artesanas con charlas y clases prácticas en la sede de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Puno del Serfor. Las organizaciones campesinas beneficiarias del servicio pertenecen a siete distritos de seis provincias del departamento de Puno.

Las artesanas provienen del Comité de Manejo de Vicuñas Perlas de Aurora (Cojata, Huancané), Comunidad Campesina de Pitocani (Putina, San Antonio de Putina), Comunidad Campesina Lagunillas (Santa Lucía, Lampa), Comité Multicomunal de Manejo de Vicuña de Picotani (Putina, San Antonio de Putina) y Asociación de Emprendedores Rurales Jatun Wiñay Aser (Santa Lucía, Lampa).

También de la Asociación de Productores Pecuarios Artesanos y Productores Acuícolas Patillera (Mañazo, Puno), Asociación Tex Andes Perú (Crucero, Carabaya), Asociación Internacional Vicuñas Perú (Santa Lucía, Lampa), Comunidad Campesina Jatucachi (Pichacani, Puno) y Comunidad Campesina de Toma (Muñani, Azángaro).

Se trata de señoras artesanas que elaboran prendas de vestir, como chompas, ponchos, chalinas, gorros, guantes y mitones, así como accesorios, como bolsos y carteras, con fibra de vicuña, pero que requieren capacitación para mejorar la calidad y la presentación de sus productos.

Más ingresos económicos

Desde el Serfor, el servicio es impulsado por la Dirección de Promoción y Competitividad (DPC) en coordinación con la ATFFS Puno y la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades. Esta estrategia contribuye a la mejora de los ingresos económicos de las de las artesanas y sus familias, impulsando su acceso al mercado en forma competitiva y sostenible, ayudando a posicionar al sector artesanal de fibra de vicuña a nivel regional y nacional.

El fortalecimiento de capacidades, iniciado presencialmente el 14 de setiembre, durará tres meses y en forma itinerante el equipo capacitador realizará varias visitas de trabajo a Puno para ver los progresos de las beneficiarias.

Futuras colecciones

“El equipo profesional a cargo de las clases realizará propuestas de patronaje y diseños de prendas para cada organización, brindará asesoramiento sobre el diseño y acabado de prendas de fibra de vicuña y enseñará el proceso de armado de una minicolección textil”, explicó María del Pilar Tuppia Villacorta, especialista en camélidos sudamericanos silvestres, del Serfor.

Con este aprendizaje se busca que las artesanas dominen el diseño innovador de prendas de fibra de vicuña, desarrollen un muestrario con acabados acorde con la calidad y color natural de la fibra, usen insumos adecuados para esos acabados según tendencias de moda y aprendan el proceso de armado de una colección cápsula. Las señoras de las comunidades priorizadas también recibirán orientación sobre la disposición de etiquetas de la marca Vicuña Perú - Artesanía en cada producto.

Este fortalecimiento de capacidades se enmarca en la función del Serfor de promover y fortalecer los emprendimientos productivos e inversiones vinculadas al manejo de fauna silvestre, plantaciones forestales, ecoturismo y manejo de productos forestales maderables y no maderables.