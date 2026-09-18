En línea con su compromiso de impulsar el crecimiento de los negocios, la empresa de medios de pago Culqi (www.culqi.com), en alianza con el BCP, anunció el lanzamiento de Crédito Capital de Trabajo, una solución financiera que permitirá a los comercios acceder a financiamiento de hasta S/ 600 mil.

La iniciativa está dirigida a negocios de todos los tamaños y busca brindar liquidez para atender necesidades operativas de corto plazo, adquisición de mercadería, compra de equipamiento o proyectos de ampliación de infraestructura.

Durante el primer año de operación, Culqi y el BCP estiman desembolsar más de S/ 318 millones a través de más de 2 mil créditos, con el objetivo de brindar mayores oportunidades de financiamiento a los negocios que buscan invertir en su crecimiento.

“Sabemos que acceder a financiamiento oportuno es uno de los principales desafíos para los negocios que buscan sostener su operación y seguir desarrollándose. En Culqi queremos ser un aliado en ese camino, por lo que complementamos nuestras soluciones de gestión de pagos con acceso a financiamiento, beneficios comerciales y herramientas que ayuden a los comercios a vender más y gestionar mejor su negocio”, señaló Spencer Friedman, CEO de Culqi.

Los comercios interesados que sean clientes tanto de Culqi como del BCP podrán solicitar un financiamiento de hasta S/ 600 mil, sujeto a previa evaluación del banco. Para ello, deberán ingresar a la web de Mi Negocio BCP (www.minegociobcp.viabcp.com/), identificarse con su DNI, CE o RUC, seleccionar la opción “Préstamo Capital de Trabajo” y completar la información requerida para iniciar el proceso de evaluación.

Este lanzamiento forma parte de la integración entre Culqi y el BCP, una alianza que busca acompañar a los comercios en cada etapa de su desarrollo. Como resultado, además del acceso a financiamiento, los negocios cuentan con herramientas diseñadas para impulsar sus ventas y mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Entre ellos destaca la acumulación y el canje directo de sus Puntos QORE a través de los POS Culqi, incorporando incentivos adicionales para sus operaciones.

De esta manera, Culqi continúa fortaleciendo su compromiso de impulsar el desarrollo de los negocios peruanos a través de un ecosistema integral de soluciones que combine pagos, financiamiento y beneficios comerciales en una sola experiencia. A ello se suman beneficios como abonos el mismo día, atención especializada 24/7 y herramientas de gestión, consolidando una propuesta de valor diseñada para ayudar a los comercios a vender más, administrar mejor sus operaciones y seguir creciendo.