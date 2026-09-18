El reconocido dúo puertorriqueño de reguetón, JKing y Maximan reafirmaron una vez más la fuerza, vigencia y conexión internacional de su música al presentarse como artistas invitados en el concierto de Arcángel ante más de 45 mil personas el ultimo fin de semana en el Estadio San Marcos. Los artistas alistan una gira por nuestro país del 15 al 25 de octubre junto a IS2EASY Entertainment.
Desde el momento en que pisaron el escenario, el público los recibió con una ovación eufórica, demostrando el enorme cariño que conserva por uno de los dúos más sólidos y representativos del género urbano. Miles de fanáticos cantaron junto a ellos cada uno de sus éxitos, convirtiendo su participación en una verdadera celebración de trayectoria, perreo y música urbana.
Su presentación confirmó que el legado del dúo continúa más vivo que nunca y que Perú sigue siendo una plaza fundamental dentro de su carrera internacional. La multitud no solamente recordó sus grandes clásicos, sino que dejó claro que existe una nueva generación conectada con su música.
“Queremos agradecer de corazón a nuestro hermano Arcángel por invitarnos a compartir este gran escenario en Perú. Para nosotros fue un verdadero honor acompañarlo y cantar frente a 45 mil personas en una noche tan especial. Gracias al público peruano por recibirnos con tanta euforia, amor y cariño. Escucharlos cantar nuestras canciones de principio a fin fue una emoción indescriptible. Perú siempre ha ocupado un lugar muy especial en nuestros corazones y, una vez más, nos hicieron sentir como en casa. Los queremos y esperamos regresar muy pronto.” comentó el dúo.
Con esta impactante aparición, JKing y Maximan continúan consolidando su presencia en Latinoamérica y demostrando por qué su nombre ocupa un lugar importante en la historia y el presente de la música urbana. Los artistas regresan al Perú del 15 al 25 de octubre y para mayor información podrán contactarse al 999 375 940.