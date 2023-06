La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, realizó un ‘en vivo’ desde su TikTok tras enterarse que la Sala Permanente ordenó su captura inmediata luego de declarar fundado el recurso de apelación que presentó la Fiscalía a fin de imponer prisión preventiva en su contra.

“He decidido esperar en mi domicilio a que venga la Policía. También indicarle que se ha filtrado a los medios sobre la notificación y no nos han notificado formalmente, tengo mucha serenidad y valentía para afrontar esta situación”, dijo Betssy Chávez.

Asimismo, Betssy Chávez anunció la presentación de su libro, pero lamentó que no estará presente por sus temas judiciales. “Son microrrelatos, a mi me gusta escribir mucho (...) No sean graciosos, por qué recompensa, si digo que estoy acá en mi casa en Tacna”, dijo Chávez mientras leía los comentarios de su live.

“Pensé en ir con movilidad hasta la Policía pero si salgo de acá van a decir que me quiero escapar. Por eso, para evitar esto, prefiero esperar a que vengan y luego ir hasta donde tengamos que ir”, añadió.

También contó que hará su tesis desde el penal. “En el establecimiento penitenciario voy a realizar mi tesis sobre ciencias penales”, adelantó.