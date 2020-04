El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que alas miles de familias en pobreza y pobreza extrema que aún no acceden al bono de 380 soles recibirán el pago completo de S/ 760, es decir, el primer y segundo bono juntos como un solo depósito.

“A estas personas que les sale ‘en proceso’ se les pagará el subsidio completo, y serán los primeros en ser atendidos. Estamos a la espera de la norma y conversando con los bancos. Es decir, estas personas recibirán S/ 760”, señaló en Exitosa la viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, Patricia Balbuena.

“Este subsidio es para la población más vulnerable que está afrontando el Estado de Emergencia Nacional. No es una subvención como el de los programas, sino es un subsidio para los que tienen la situación muy difícil para que puedan sobrellevarlo”.

Afiliados reclaman que les sale “EN PROCESO”

La funcionaria explicó que a los beneficiados que les sigue saliendo la transacción “en proceso” y aún no cobran el primer bono, se debe a que muchas personas no viven cerca de una entidad bancaria y que la mayoría de peruanos no tiene una cuenta en el banco.

“Ahora lo hacemos en modo giro. Porque muchos peruanos no pueden ir a un banco cerca. Por poner un ejemplo, el Banco de la Nación (que es el que tiene más presencia en el país) no está cerca a las familias vulnerables”, señaló.

Entrega de primer bono aún no culmina

El Midis informó que 1 millón 800,000 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema ya recibieron el subsidio económico de S/ 380, lo que equivale al 66.1% de las familias beneficiarias.

Ello quiere decir que aún falta entregar el bono al 33.9% restante, equivalente a 900,000 familias. El universo total es de 2 millones 700,000 familias beneficiarias.

