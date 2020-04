El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció a las miles de familias en pobreza y pobreza extrema que aún no han podido acceder al bono de 380 soles, por las razones que fuesen, que a partir del lunes 13 de abril podrán cobrar en cualquier agencia a nivel nacional del banco que se les asignó.

Y es que mediante un comunicado, la institución informó esta noticia a la población.

“Los hogares de todo el país que accedieron a la protección económica de S/380 y aún no han podido cobrar en la entidad bancaria, fecha y hora indicados, desde este lunes podrán recibir el dinero en cualquier agencia a nivel nacional del banco que les fue asignado”, se comienza leyendo.

Asimismo, señalan que aquellos ciudadanos que ya cobraron la primera parte del dinero, aún no se acerquen a los bancos porque los pagos no han sido programados.

“El pago de la segunda parte del subsidio aún no ha sido programado. Si ya cobró la primera parte, todavía no acuda a los bancos. Recuerde que en los bancos no se atienden consultas”, finalizó.

