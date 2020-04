El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, afirma que la institución que lidera ha encontrado “serias deficiencias” en la distribución del bono de 380 soles, el cual está dirigido a las familias de pobreza extrema en el Perú a fin de que puedan afrontar la crisis por el Estado de Emergencia.

“Estamos elaborando un informe que probablemente salga mañana o pasado mañana. Hemos encontrando serias deficiencias, pero, bueno, nunca se ha hecho un esfuerzo tan grande, de tanta cobertura como este, no quisiera adelantar porque hay datos objetivos sobre los cuales todavía no tengo una información cerrada, pero sí hemos hecho una evaluación, de hecho hoy (ayer) voy a estar con la ministra (del Midis, Ariela Luna) vamos a tener una teleconferencia, ese es uno de los temas que están en la agenda y vamos a evaluar”, dijo Gutiérrez en entrevista a Correo.

- ¿Qué derechos se vulneran en quienes necesita el bono y no lo reciben?

Para empezar, las medidas del Gobierno deben cumplir el principio de transparencia de la información. ¿Por qué le entrega a unos y por qué no le entrega a otros? En cualquier caso, esa razón de diferenciación tiene que ser objetiva. Si usted es identificable porque está en un registro y yo no soy identificable, la única razón (válida) sería que yo tengo una mayor posibilidad económica, porque si el problema es básicamente cómo identificar, bueno, esa es una tarea del Estado. Si ambos estamos materialmente en la misma condición (y no me identifican) se está violando el derecho de igualdad.

