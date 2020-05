El Gobierno peruano inició con la entrega del Bono Familiar Universal de 760 soles para ayudar a contrarrestar el golpe económico que sufrieron muchas familias por el Estado de emergencia nacional a causa del coronavirus. Con la entrega del subsidio se completará la entrega del subisidio al universo de 6.8 millones de hogares a nivel nacional en pobreza y pobreza extrema del ámbito urbano y rural.

En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), dio a conocer que el Bono Familiar Universal se viene entregando a las familias que no hayan recibido anteriormente algún bono entregado por el Gobierno durante la emergencia sanitaria; es decir, los bonos: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural.

Por otro lado, la ministra Ariela Luna señaló que, además del primer requisito para recibir el subsidio hay otros dos aún más importante: Ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa, y el integrante del hogar no debe tener un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales.

Para poder cobrar el bono, el Midiso habilitó cinco modalidades para el cobro de los 760 soles. ¿Cuáles son? A continuación te lo detallamos, no sin antes mencionar que si no fuiste incluido en este universo de beneficiarios, tienes diez días a partir del 20 de mayo para inscribirte en la página habilitada por el Ejecutivo.

Para poder cobrar el bono, el Midiso habilitó cinco modalidades para el cobro de los 760 soles (Foto: César Campos / GEC)

¿CÓMO COBRAR LOS 760 SOLES? MÉTODOS DE PAGO

La titular del Midis detalló que el Gobierno peruano estableció cinco modalidades de pago para cobrar el Bono Familiar Universal, con el fin de evitar colas en los al rededores de los centros de pago y así soslayar el contagio masivo del coronavirus.

Las cinco modalidades de cobro son:

1. DEPÓSITO EN CUENTA: se deposita el dinero en una entidad bancaria privada o del Banco de la Nación y podrás cobrar el monto en los cajeros automáticos.

2. BILLETERA TUNKI DE INTERBANK: se podrá retirar el bono en cualquier cajero Globalnet. También puedes descargar la aplicación o informarte en la página web tunki.com.pe.

3. BANCA CELULAR DEL BANCO DE LA NACIÓN: deberás completar los formularios con el nombre de tus padres, tu fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Te llegará un mensaje de texto al celular registrado. Digita el código enviado para validar tu número. Puedes registrar un correo electrónico de manera opcional. También podrás crear tu clave y habrás tenido un registro exitoso.

Luego del registro, te llegará un SMS con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación. Una vez dentro podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio. Recuerda: Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired.

4. GIRO EN VENTANILLA: podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe.

5. DISTRIBUCIÓN DIRECTA: para los hogares de las localidades más alejadas del país accederán al beneficio a través de los vehículos de empresas transportadoras de valores (ETV).

¿CÓMO SELECCIONO LA MODALIDAD DE COBRO?

Para acceder al pago del subsidio, los usuarios deben ingresar al portal web oficial del bono y realizar los pasos que ahí se indican para confirmar la modalidad de pago que les corresponde y programar sus pagos de la manera más conveniente.

Cabe mencionar que en la web también le indicarán al usuario el procedimiento de cobro para cada modalidad.

Así lucen las colas en los bancos para cobrar el Bono Familiar Universal (Foto: César Campos / GEC)

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁ RECIBIR EL BONO FAMILIAR?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo que los 6.8 millones de hogares que se beneficiarán con el Bono Familiar Universal habrán recibido el pago de 760 soles antes del 15 de junio.

“Para este mes de mayo tenemos prevista la entrega del bono a cinco millones de familias. El 1.8 millones de familias restantes se completará hasta la quincena de junio”, manifestó en Palacio de Gobierno.

Subrayó que dicho esfuerzo demandará un gasto social de 4.000 millones de soles. “Con esta transferencia buscamos que las familias tengan los recursos necesarios para afrontar la pandemia”.

Finalmente, indicó que para esta segunda parte habrá mayor celeridad en la entrega del subsidio. “El primer tramo del bono de 380 soles se entregó en 45 días, pero se ha adquirido experiencia para hacer mejor esta entrega”.

El ministerio liderado por Aurelia Luna dispuso la creación del Registro Nacional de Hogares (Foto: César Campos / GEC)

SI NO SALGO COMO BENEFICIARIO, ¿CÓMO ME INSCRIBO AL BONO?

El ministerio liderado por Aurelia Luna dispuso la creación del Registro Nacional de Hogares, mediante el cual se atenderá a los hogares que no fueron incluidos al Bono Familiar. Al efecto, la deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares del Reniec y seguir algunos pasos.

Ingresa a https://registronacionaldehogares.pe/

Para consultar, deberás ingresar el número de tu DNI y fecha de emisión.

Luego, deberás llenar la información requerida.

La información que coloques será verificada y, posteriormente, sometida a fiscalización para, finalmente, continuar con la entrega del bono.

Si fuiste incluido al nuevo padrón, recibirás el bono como día límite el 15 de junio.

Se recomienda no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la Banca Celular.

Inscripciones para el bono familiar (Foto: Midis)

