Con drones que sobrevuelan el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, continúa la búsqueda de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, una censista de 31 años que está desaparecida desde el pasado jueves.

De acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad, se han usado estos equipos para el reconocimiento y el monitoreo en inmediaciones del río Tablachaca y Pampas, así como la zona Palacios.

En el lugar se ha desplegado la Policía con sus equipos especiales, entre ellos la Unidad de Rescate, el Escuadrón de Emergencia y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

A los agentes se han sumado el equipo de la Subgerencia de Defensa Civil Regional y, según Gaspar Morán, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), también sus nueve compañeros censistas que la acompañaban en este recojo de información en los hogares peruanos.

“Nos solidarizamos profundamente con la familia de Aydaluz Mayté. Ella es una trabajadora comprometida, que ya participó en actividades similares en 2022 y 2024 en esta misma zona, y nuevamente estaba al servicio de su comunidad como censista”, refirió el funcionario.

MEDIDAS. La censista fue vista por última vez en este distrito liberteño y, en la habitación que alquilaba, se halló la indumentaria que emplea para el censo y su tablet de trabajo. Su compañera de hospedaje contó que la dejó desayunando y, luego, ya no estaba.

Ante su desaparición, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló que ha gestionado la diligencia de geolocalización, el levantamiento de las comunicaciones de su celular y la revisión de las cámaras de videovigilancia en la zona donde residía.

Como este caso, la Policía ha registrado en el primer semestre de este año 6177 denuncias por desaparición de mujeres de todas las edades, de las cuales 1538 son adultas.

31 POR CIENTO aumentaron las denuncias de desapariciones de mujeres adultas en el país.

OJO AL DATO. Sus familiares contaron que Aydaluz viajó a Mollepata con una compañera y se hospedaron en la casa de un familiar de esta.