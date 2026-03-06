Tras permanecer prófuga siete años, la Policía Nacional del Perú capturó ayer en San Borja a la exempresaria Lupe Zevallos Gonzáles (64), quien deberá cumplir una pena de 25 años de prisión por el delito de lavado de activos vinculado al denominado caso de la desaparecida aerolínea AeroContinente.

La sexagenaria mujer fue condenada por el Poder Judicial el 25 de febrero de 2019 al ser hallada culpable de blanquear dinero proveniente del narcotráfico, a través de la mencionada compañía aérea fundada por su hermano Fernando Zevallos, alias “Lunarejo”, y donde era directiva.

A diferencia de su familiar, que recibió 27 años de cárcel por encabezar una organización criminal dedicada al narcotráfico y pasó al penal de Ancón I, Lupe Zevallos logró salir de la sala donde leían su condena porque “se sentía mal” y logró fugar.

DETALLES. La detención de Lupe Zevallos, por quien el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) ofrecía 100 mil soles, se logró gracias a una operación de inteligencia que permitió dar con su paradero en un inmueble de San Borja.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, señaló que conocía, desde aproximadamente una semana y media, dónde la sentenciada estaba oculta, pues la Policía se lo informó en su despacho.

Con este dato, el Ministerio Público solicitó la orden de allanamiento del lugar, pedido que fue autorizado el último miércoles por la Corte Nacional.

PALABRAS. Al ser capturada, Zevallos calificó su sentencia de “injusta y arbitraria” ante la prensa, y sostuvo que durante este tiempo prófuga de la justicia se encontraba “protegida por Dios”.

“Tengo mi salud muy resquebrajada. Es lo que me tocó afrontar por haber invertido en este país una sentencia injusta, dada en mayoría, por dos personas cuestionadas una en Cuellos Blancos y la otra por corrupción”, refirió.

OJO AL DATO. Zevallos fue trasladada a la sede de la Dirincri y pasará por el control de identidad judicial antes de pasar a un penal.