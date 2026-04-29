Al menos diez muertos y nueve heridos, algunos muy graves, dejó ayer el choque frontal entre una camioneta miniván y un camión tráiler en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, departamento de Puno.

Horror

Colisionaron el camión de placa VAM-793, que llevaba el remolque VFG-975, y la miniván de matrícula C8U-964, a la altura del kilómetro 228-500 de la carretera Juliaca-Arequipa, en el sector Cerrillos.

Al cierre de esta edición se identificaba a las víctimas. Se indicó que Marcelino Zavala era quien conducía la miniván.

Ministerio Público y Policía investigan las causas del accidente.

Víctimas

Siete personas murieron en el lugar por el accidente y otras tres cuando eran trasladadas o ya atendidas en establecimientos de salud de Santa Lucía y Juliaca, hacia donde se llevó a los heridos.

El camión se dirigía de Juliaca hacia Arequipa y la camioneta con pasajeros iba en sentido contrario.

No se descarta que aumenten los fallecidos, pues algunos heridos están con pronóstico reservado.