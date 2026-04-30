Durante un vuelo nocturno de la aerolínea Delta entre Atlanta y Portland, Ashley Blair comenzó el trabajo de parto.

Médicos y enfermeras que viajaban asistieron a la gestante en condiciones extremas, mientras otros pasajeros facilitaron frazadas e incluso cordones de zapatos para asistir el nacimiento.

Luego de 30 minutos nació la bebé, Brielle Renee, en medio de aplausos y vítores de los pasajeros para la madre y quienes ayudaron al alumbramiento ocurrido en Estados Unidos.

La madre, Ashley Blair quien vive en Tennessee, viajaba a Oregon para estar acompañada de su mamá durante el alumbramiento, pero no alcanzó a llegar. Entró en trabajo de parto cuando el avión se encontraba a una media hora de su destino.

Ayuda clave

Una de las paramédicas que la atendió, Tina Fritz, relató que ella y su compañera, Kaarin Powell, regresaban a casa después de unas vacaciones en República Dominicana. Estaban ayudando a una enfermera a atender a otro pasajero en la parte trasera del avión cuando una azafata les pidió que revisaran a Blair.

Se dieron cuenta que Blair estaba en trabajo de parto y que las contracciones eran cada vez más continuas. Y la ayudaron,

Era un vuelo con 153 pasajeros a bordo, así que comenzaron a alejar a los pasajeros que estaban junto a Blair para hacer espacio para el parto.