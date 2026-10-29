Las altas temperaturas no solo sofocan a los limeños, también pueden convertirse en una amenaza para su salud. Con el incremento del calor, asociado al fenómeno El Niño Costero, los alimentos se deterioran más rápido si no se conservan adecuadamente, aumentando el riesgo de infecciones digestivas.

La preocupación crece porque las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) ya suman 1 millón 192 mil 291 episodios en el país, un 12 % más que en el mismo periodo del año pasado, según el Ministerio de Salud. Los niños menores de cinco años son los más vulnerables a estas infecciones y a sus posibles complicaciones.

El licenciado Antonio Castillo, nutricionista del Instituto Nacional de Salud (INS), advirtió que es indispensable reforzar los cuidados al preparar y conservar las comidas.

“Una mala manipulación, una inadecuada conservación o el uso de agua no segura pueden favorecer la contaminación y ocasionar enfermedades gastrointestinales”, explicó el especialista.

CUIDADO. Castillo remarcó que el calor puede echar a perder las comidas en menos tiempo, especialmente si permanecen sobre la mesa o en la cocina durante varias horas.

Por ello, los alimentos preparados deben refrigerarse dentro de las dos horas posteriores a su elaboración; sin embargo, cuando la temperatura ambiental supera los 32 °C, el plazo se reduce a una hora.

Otro punto clave es el agua utilizada para beber, cocinar y lavar frutas y verduras. El especialista aconseja emplear agua potable o hervida, y lavarse las manos antes de preparar los alimentos y después de ir al baño.

MÁS CALOR. Estas medidas se deben mantener aún más en estos días de temperaturas inusuales para la época. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) refirió que el martes último los distritos de Lima Este alcanzaron hasta 30 °C y ayer la sensación térmica se aproximó a los 32 °C.

El calor continuará en los próximos días: entre el 29 y el 31 de octubre se prevé un aumento de las temperaturas diurnas en la costa y la sierra.

OJO AL DATO. También se recomienda mantener la cadena de frío en carnes, pescados y lácteos, y no consumir productos sin refrigeración.