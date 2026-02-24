Debido a que pronto los niños y adolescentes volverán a las aulas, los padres de familia se encuentran haciendo compras de la canasta escolar y uno de los mayores gastos que tienen es el calzado que usarán durante todo el año.

Según Niubiz, durante la campaña escolar 2025 se procesaron 18,698 millones de soles en pagos digitales, impulsados principalmente por las zapaterías y tecnología. Estos rubros tendrían la misma demanda este año.

En en el caso de las zapaterías, al comparar los meses foco de la campaña escolar (enero a marzo de 2025) con el periodo de abril a noviembre de 2025, se estima un ticket promedio de 193 soles, con un crecimiento de 3 % en transacciones.

Los diferentes comercios han lanzado descuentos y ofertas en el calzado escolar, que se venden desde los 35 soles para tallas pequeñas. Los precios suben de acuerdo a la calidad y el tamaño. También salen las zapatillas para educación física.

RUBROS. La tecnología es otro rubro de mayor gasto para las familias peruanas, dado que ahora los escolares usan hasta tablets y laptops para las tareas. El ticket promedio es de 927 soles y se registra un crecimiento de 17% en transacciones.

Otros rubros en los que deben invertir su dinero son libros y vestimenta. “La campaña escolar marca uno de los primeros momentos del año en los que las familias priorizan gastos clave y realizan compras de mayor valor”, señaló Emigdio Campos, gerente de Business Analytics de Niubiz.

Según la Cámara de Comercio de Lima, la canasta escolar este año costará 600 soles.