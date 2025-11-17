Si usted acostumbra a comprar productos de Navidad y regalos a última hora, debe saber que sus precios pueden incrementarse en las próximas semanas debido a la alta demanda que se genera por la cercanía de la celebración.

Así lo señalaron comerciantes de Mesa Redonda, quienes recomendaron a los clientes acudir con anticipación para encontrar mejores precios y más ofertas. “Por la demanda, suben”, señaló uno de ellos.

Por ahora, quienes más acuden a comprar son vendedores minoristas, que llevan productos para revenderlos, o padres cuyos hijos están emocionados por la celebración.

Respecto a los productos más demandados, los vendedores señalaron que están de moda los lazos rojos para la decoración así como árboles navideños, adornos y peluches con temática de El Grinch, personaje que se dice odia la Navidad.

En cuanto a los nacimientos, hay modelos clásicos, pero también modernos, hechos con sistemas de pilas o eléctricos. Los precios varían entre 130 y 150 soles, según el tamaño.

MEDIDAS. Debido a que la campaña navideña ya arrancó, la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda ha reforzado la seguridad. No obstante, según la Municipalidad de Lima también lo hará con la próxima instalación de 19 cámaras con inteligencia artificial en los accesos del lugar.

Por otro lado, el alcalde Renzo Reggiardo señaló que sigue gestionando la cesión del ex penal San Jorge para reubicar a los ambulantes, medida que rechazan los formales y que la ven como una estrategia de campaña política.

Visitantes buscan regalos y productos de decoración.