A un mes de que se celebre la Navidad, el caos reina en Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima, debido a la gran cantidad de ambulantes que ocupan pistas y veredas, así como de visitantes que llegan para realizar sus compras.

A través de redes sociales, ciudadanos que ya han acudido a este conglomerado comercial muestran cómo las calles están intransitables. Deben avanzar como si fuera una procesión y, entre empujones, sortear a comerciantes informales y estibadores.

“¿Cómo voy a salir de este lugar? No vengan al Centro de Lima, ya no entramos más”, comentó Maryorith Páucar, en un video que publicó en TikTok. Desde un piso alto de una galería, exhibe lo abarrotada que luce una calle de Mesa Redonda.

PELIGROSO. Uno de los jirones donde es una odisea caminar es Andahuaylas, que desde su cruce con Nicolás de Piérola hasta Amazonas está ocupado por ambulantes que venden de todo, incluso comida, como pudo comprobar en un recorrido este diario.

Ante una emergencia, como un incendio o sismo, es imposible encontrar una ruta de evacuación para resguardarse. Aunque hay señaléticas, estas pasan inadvertidas por la gran cantidad de personas que hay en el lugar. Incluso, para acceder a una tienda formal es caótico.

Pese a que como parte del plan “Navidad Segura 2025”, implementado por la Municipalidad de Lima, el alcalde Renzo Reggiardo sostuvo que se controlaría el aforo, esto no sucede, por lo que el peligro ronda a los comerciantes y clientes.

MÁS. La Cámara de Empresarios de Mesa Redonda denunció que, pese a las promesas, la gestión municipal actual, que hasta hace poco lideraba Rafael López Aliaga, no ha logrado avances significativos en la formalización de los comerciantes informales.

Ante la desidia, su presencia ha ido aumentando y calculan que hay aproximadamente 15 mil comerciantes informales en Mesa Redonda, lo que conlleva a que persistan en la zona el cobro de cupos, extorsiones, robos y venta de drogas y alcohol.

“Hemos presentado en toda la gestión del alcalde (López Aliaga) más de 15 cartas pidiendo reuniones con un plan piloto detallado para abordar la informalidad por cuadras, ofreciendo nuestra experiencia y recursos para colaborar en la solución”, señaló Román Nazario Álvarez, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda.

OJO AL DATO. La propuesta de Lima es enviar a ambulantes al ex penal San Jorge, pero ellos dicen que allí no venderán nada.