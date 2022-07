A unos días de que Pedro Castillo cumpla un año en el poder, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, considera que su gestión se caracteriza por los pésimos criterios de selección de funcionarios, los graves casos de corrupción y el deterioro de la calidad de vida de los peruanos. En entrevista con OJO, explica su percepción sobre estos 12 meses del profesor en Palacio de Gobierno.

En pocos días el gobierno de Pedro Castillo cumple un año. ¿Cómo califica su gestión?

Comparto la opinión de la gran mayoría de la población, que le puso 07 en una de las encuestas recientemente difundida. Muy jalado (...) Hemos tenido un presidente totalmente desorientado y sin ideas claras de lo que quiere hacer y ahora dedicado, en gran parte, a lograr la impunidad en las investigaciones a las que es sometido por el Ministerio Público. Creo que ha sido un año pésimo.

Hemos visto desfilar a siete ministros del Interior. ¿Es posible aplicar así algún tipo de estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana?

El Gobierno llegó sin ninguna idea de qué hacer en seguridad ciudadana. Su plan de gobierno de la segunda vuelta no incluía una sola palabra de lucha contra el delito. Y, por supuesto, la presencia de siete ministros del Interior, cada uno más diferente que el otro, llevando sus propios equipos y saliendo en menos de un mes, asegura que no haya ninguna posibilidad de enfrentar con seriedad el problema de la inseguridad y estamos viendo las consecuencias directas en la vida de los ciudadanos.

Sobre este último cambio en el Interior, ¿con todo lo dicho por el exministro Mariano González, ve obstrucción a la justicia por parte del mandatario?

Yo creo que sí. Desde que se fugó el señor (Bruno) Pacheco, luego su sobrino (Fray Vásquez) y después el ministro (Juan) Silva, todos de su entorno más inmediato, él ha estado buscando impedir a través de los ministros que se capture a estas personas.

¿Cree que con estas decisiones, el presidente está demostrando que se siente acorralado?

Por supuesto. A estas alturas, él sabe que las acusaciones contra él son muy sólidas, que su destino penal es muy complicado cuando deje el cargo, que hay muchas posibilidades que lo tenga que dejar muy pronto y, por tanto, su objetivo principal hoy no es gobernar –tampoco nunca lo hizo muy bien o mejor dicho lo hizo pésimo- sino su objetivo principal es ver cómo logra impunidad en los crímenes que ha cometido.

Según el premier Aníbal Torres, se ha despedido a González porque no hubo ninguna acción para combatir la inseguridad. ¿Se puede hacer algo en 15 días?

Es absurdo, yo no defiendo a González, pero a ningún ministro se le puede pedir cambios en 15 días en ningún campo, menos en uno tan complicado como el de inseguridad ciudadana. Eso da cuenta de la orfandad de los argumentos.

También dijo que reforzarán al equipo especial de la PNP (creado para la búsqueda de los prófugos del entorno presidencial) y que van a agregar figuras policiales, ¿esto es una intromisión?

Eso es una forma de intervenirla y de poner policía que no sea adecuado. Ese equipo no necesita a nadie más y no creo que la Fiscalía permita que le introduzcan elementos para interferir en el trabajo y perjudicar. Esa es una de las formas de tratar de destruir el trabajo de este grupo.

¿Por qué considera que Castillo sigue en el poder pese a tantas sospechas de corrupción?

Por dos razones. Una porque ha logrado controlar un número suficiente de congresistas, en particular “los niños” de Acción Popular, que impiden que se llegue a los 87 votos (para la vacancia). Y la segunda razón, porque nos hemos abstenido como ciudadanos de ejercer nuestro derecho a la participación democrática, pacífica, para pedir que esto acabe.

¿No cree que influye también las decisiones del Congreso, que tiene alta desaprobación?

Por supuesto. Creo que el Congreso ha hecho muchos “méritos” para ser más impopular que el presidente.

¿Cree que la continuidad del mandatario es insostenible?

A mí me parece que cada día que pasa, con la presencia de Pedro Castillo en el Poder, es un día más en que se van a empeorar las instituciones y la calidad de vida de los peruanos. Creo que su presencia es una desgracia para el país y cada día que pase los daños van a ser mayores y, por tanto, más difíciles de solucionar.

