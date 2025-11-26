Con el propósito de responder a una agenda de desarrollo de la macrorregión centro para mejorar los índices de competitividad, crecimiento y bienestar de la población, el próximo 4 y 5 de diciembre se realizará en Huancayo el VIII Congreso Empresarial del Centro.

El congreso es organizado por la Cámara de Comercio de Huancayo junto a CONFIEP, la Universidad Continental y Correo, bajo el título ‘Necesidades y propuestas para una inversión y gobernanza sostenible integral para la Macrorregión Central del Perú.

Según José Barrios, vicepresidente de la Universidad Continental, entre las principales propuestas de este congreso estarán la proyección internacional del aeropuerto de Jauja, la carretera central, y, además, un eje ferroviario longitudinal que puede empezar en la región centro y que puede extenderse hacia el sur o hacia el norte. “Estos grandes proyectos que forman parte de la conectividad y infraestructura vial que necesita la macroregión centro”, sostuvo.

Este octavo congreso empresarial reunirá a representantes de los sectores empresarial, académico, cultural y gubernamental. Según la organización del evento, estarán presentes ministros de Estado y también está comprometido el presidente de la República José Jerí.

La Universidad Continental hará un registro de todas las presentaciones del congreso para, posteriormente, publicar un libro del evento “tal como lo hicimos hace ocho años y que sirva de agenda para los nuevos gobernantes locales, regionales y nacionales”, puntualizó José Barrios.

Temas a tratar

Entre los temas que serán materia de diálogo se encuentran los de la competitividad, la innovación, la economía circular y las finanzas verdes. En ellos también se buscará promover el reconocimiento de la identidad y de la riqueza de esta parte del país.

Esta información fue brindada en una conferencia de prensa encabezada por la presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, Fanny Galván, acompañada de Jorge Zapata, presidente de CONFIE; José Barrios, vicepresidente de la Universidad Continental; Jesús Capcha, presidente del Congreso Empresarial del Centro; e Iván Slócovich, director de Correo.