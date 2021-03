¡Terrible! Un menor de edad que sufre de insuficiencia renal crónica terminal quedó varado en plena Carretera Central, la cual permanece bloqueada desde hace tres días por el paro de transportistas.

“Tiene insuficiente renal crónica terminal, o sea necesita un trasplante. Ya está empezando a tener problemas de congestión y estamos tratando de llegar al hospital lo más pronto posible”, dijo el padre del niño.

Asimismo aseguró que su hijo se encuentra muy delicado de salud, debido a que hace días no puede recibir su tratamiento habitual. “Él no se dializa ya tres días por problemas del paro. Estamos yendo porque el doctor me ha sacado un cupo para hoy a las 10 de la mañana para que entre a diálisis. Me dijo: ‘sí o sí tienes que traerlo’”, dijo muy preocupado para las cámaras de TV Perú.

Sin embargo, luego de algunas horas, la Policía Nacional pudo ayudar al señor y a su menor hijo acercándolos hasta Santa Clara. “Gracias al apoyo que nos están brindando tenemos la posibilidad de llegar a Santa Clara y posiblemente ya llegar a diálisis para que no se descompense”, finalizó diciendo el padre de familia.

TE PUEDE INTERESAR