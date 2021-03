Jazmín Pinedo rompió su silencio luego de mucho tiempo y se refirió cómo vivió a detalle su separación con Gino Assereto hace algún tiempo atrás. Y es que todo se dio en la entrevista que tuvo la conductora con Jesús Alzamora en el programa “La Banca”.

La popular ‘Chinita’ mencionó que desde su rompimiento con el chico reality, no ha vuelto a rehacer su vida sentimental, pues aún tiene ciertos temores de abrir todo su corazón.

“Tengo miedo que de repente no sientan algo real por mi. ¿Es amor al chancho o al chicharrón? Es bien difícil, por eso no gileo. He coqueteado por ahí, pero nunca una conversación para ir a tomar algo”, comenzó diciendo.

“Yo terminé mi relación, la pasé mal, fue muy difícil. Yo no soy de las personas que te muestra tristeza, nunca, siempre te voy a mostrar lo chévere. No fue fácil terminar y yo lo sabía, por eso lo planee así”, agregó.

En ese sentido, Jazmín Pinedo comentó que Gino y ella planearon anunciar públicamente su separación luego de varios meses, para que cada uno tuviera su tiempo de vivir el ‘duelo’ a su manera.

“Cuando yo termino mi relación muchos meses antes que se enteren, fue precisamente para eso, porque yo sabía que terminar la relación y decirlo era enfrentar dos mundos al mismo tiempo. No estaba preparada de ninguna manera. Entonces gracias a Dios, Gino es un gran hombre, y pudimos tener nuestros propios procesos personales y más calmados poder vivir el otro proceso donde todos se entrometen en tu vida”, expresó.

“Además fue difícil porque todos estaban buscando pero por quién fue. Siempre tiene que haber algo malo, porque a eso estamos acostumbrados, y eso no había. Entonces nos persiguieron meses, no podía hacer mi vida normal”, finalizó.

