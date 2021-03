¡Fuertes declaraciones! Jazmín Pinedo estuvo como invitada especial en el programa “La Banca” que conduce Jesús Alzamora en su canal de Youtube, donde sorprendió a propios y extraños al confesar que tomó la difícil decisión de alejarse de la televisión para poder terminar sus estudios superiores.

“Mi decisión de retirarme de la televisión este año, no lo he dicho antes, pero ahora lo digo. Dije: ‘un ratito, necesito un tiempo’. No es lo mismo estudiar cuando tienes 20, que estudiar cuando tienes 30 y una hija de por medio de cinco años. Yo no solo trabajo en la televisión, tengo otras entradas en mi vida de las que tengo que estar pendiente”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Chinita’ comentó que ya se inscribió en la universidad y comenzará sus clases a fines de este mes.

“Por eso decidí decirle que no a algunos proyectos este año para poder terminar mi carrera. Me falta un año y medio según el tiempo que pueda darle. He dejado de estudiar 10 años y empiezo el 29 de este mes”, agregó.

“A raíz de que me separé estoy reformulándome varias cosas... Me he pasado muchos años de mi vida haciendo lo que me gusta, pero sí he sacrificado cosas que he podido hacer por el qué pasará, prefiero evitarme este problema, uy no se podría malinterpretar... Ya no quiero eso”

