Jazmín Pinedo se animó a revelar cuál será su futuro laboral en la televisión nacional. Y es que la popular ‘chinita’ confesó que no permanecerá en “En boca de todos” porque ya tiene otro tipo de planes.

En conversación con América Espectáculos, la conductora comentó que le costó un poco adaptarse al magazine de la tarde, pero que logró tener confianza en sí misma para asumir este nuevo reto.

“Es un horario en el que no había estado nunca. Aparte, me siento en confianza. Es un programa al que siempre he venido de invitada. Me costó al principio porque ando temerosa de todo lo que estamos viviendo, pero ya he trabajado aquí antes y me da cierta confianza”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Jazmín descartó completamente el convertirse en conductora oficial de ‘EBT’. “Tengo ciertos planes que no voy a modificar, que no debería. Siempre lo hago y retrocedo en algo que quiero hacer. En esta oportunidad estoy muy enfocada”, agregó la exchica reality.

Recordemos que actualmente Jazmín Pinedo viene siendo el reemplazo de Tula Rodríguez y Maju Mantilla, quienes tuvieron que ausentarse de “En boca de todos” por haberse contagiado de COVID-19.

