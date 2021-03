Mario Irivarren fue invitado al set del programa “América Hoy” este jueves 18 de marzo. Durante la transmisión, se anunció una nota sobre Ivana Yturbe y Beto da Silva, quienes acaban de cumplir un mes de casados.

Para sorpresa de muchos, los conductores del programa contaron que Mario Irivarren evitó observar la nota del matrimonio de su expareja.

“Hermana, cómo mientras sale la nota, Mario me va a decir ¿a qué hora acaba?”, dijo Edson Dávila.

Entre risas, Mario Irivarren admitió que estaba hablando con Vania Bludau durante la nota: “No, Vania me está escribiendo diciéndome ‘¿amor, a qué hora terminas?’”, preguntó.

“Ni bien empezó la nota, yo te vi que agarraste tu celular así y fue como... no vio nada”, lo ‘echó' Melissa Paredes.

Por su parte, Janet Barboza también contó lo que ocurrió: “Y como yo no puedo con mi lengua tampoco, Mario nunca vio la nota, no sabe qué pasó, estaba en un mundo paralelo, no sabe de qué estamos hablando, es más, y está bien”.

Sin embargo, Mario Irivarren aseguró que no le incomoda ver a Ivana Yturbe con Beto da Silva: “Pero a mí no me molesta, sí vi la nota, era de Ivana y de Beto y de que también son amigos y son un excelente ejemplo del tema que estamos hablando, de la amistad al amor hay un solo paso”.

