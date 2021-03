¡Fuertes declaraciones! Mario Irivarren decidió declarar en exclusiva para el programa “Amor y Fuego” luego de haber estado en el ojo de la tormenta pública junto a su pareja Vania Bludau por haber tenido una actitud prepotente con la policía.

Y es que el exchico reality no pudo evitar ser consultado por su expareja Ivana Yturbe, quien recientemente contrajo matrimonio con Beto da Silva. Frente a ello, Mario le deseó lo mejor a la modelo.

“No vale la pena hablar de una exrelación. A Ivana siempre voy a desearle lo mejor”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue la confesión que realizó Mario Irivarren sobre los deseos que tenía la ‘Princesita Inca’ de conformar una familia.

“Ella siempre ella quería casarse, ella quería ser mamá joven, ojalá que pueda ser mamá pronto (...) Yo estoy joven, no pienso en eso, tengo 30 años y no siento que se me esté pasando el tren, me siento chibolazo”, expresó.

Mario Irivarren le desea lo mejor a Ivana Yturbe en su etapa de casada - Ojo

