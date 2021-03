Mario Irivarren y Vania Bludau estuvieron como invitados exclusivos de “En boca de todos” para volver a disculparse con el público y dar su versión de los hechos cuando tuvieron una actitud muy prepotente con la policía al ser intervenidos en su casa de Punta Hermosa por haber realizado una reunión en plena pandemia.

Sin embargo, la parejita no pudo evitar ser consultada sobre su futuro y la posibilidad de vivir en Perú o en Estados Unidos. “Voy a confesar algo que me dijo Mario... Me dijo: ‘voy a enamorarte tanto que te vas a querer mudar a Perú'. Ahí estoy, ahí estoy, va bien la cosa”, comenzó diciendo la modelo.

“En realidad aún no tenemos claro si Vania va a estar acá, yo voy a estar acá, si yo voy a ir, si va a venir... Es una decisión difícil, implica muchos cambios, por eso estamos tomándolo un día a la vez. No me gustaría tenerla lejos”, agregó Mario.

Sin embargo, Ricardo Rondón no se quedó callado frente a estas respuestas, y le consultó al excombatiente que si había analizado la opción de irse a residir a Miami junto a su novia.

“¿Por qué Vania tendría que venir a Lima, dejar su vida de confort, de trabajo, su rutina y venir por el amor tuyo? ¡Qué comodón! ¿Por qué tú no te vas a Miami y te sacrificas como ella lo hizo?”, le preguntó Ricardo Rondón.

“En su momento salió el tema, me dijo que me fuera con ella y yo lo pensé. Es complicado porque su familia y mi familia viven acá, al menos toda mi vida está aquí en Perú. La de ella está un poco dividida, es una idea que ronda en la cabeza, a veces uno debe arriesgarse, pero es difícil... Si lo haría, todo depende de la situación”, expresó Irivarren.

