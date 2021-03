Mario Irivarren y Vania Bludau se presentaron en el programa “En boca de todos” para volver a disculparse con el público y explicar qué fue lo que realmente pasó por sus mentes cuando tuvieron una actitud muy prepotente con la policía al ser intervenidos en su casa de Punta Hermosa por haber realizado una reunión.

“No hay nada que justificar, cuando uno se equivoca debe reconocer y aceptar sus errores, pedir perdón. Yo utilicé mis redes sociales, no tengo problema en volver a hacerlo en televisión abierta. Pero también detrás de casa acción, hay un trasfondo, que lamentablemente no llega a la gente. Pueden ver una parte de la historia y no la otra”, comenzó diciendo el exchico reality.

En ese sentido Jazmín Pinedo le consultó a Vania Bludau por todos los comentarios que salieron en los medios, donde aseguraban que ella era una ‘mala influencia’ para Mario.

“Me dolió muchísimo que me acusen de algo que no es verdad. Mario es súper grande como para que lo influencien a hacer cosas, cada mensaje o comentario que he recibido han sido súper fuertes, agregado a lo que pasó”, expresó entre lágrimas.

“Me ponen de mal ejemplo y creo que no lo soy, me ha afectado muchísimo. Han sido semanas terribles, pese a que seguimos juntos, se ha puesto media tensa la relación. Aclararle a la gente que como yo soy responsable de lo que hago o he dicho, Mario igual, cada quien es dueño de sus actos”, agregó.

“Yo si he cambiado, como lo dije, pero para el lado positivo, porque yo soy estresadito, nervioso, me complico a veces un poco la vida porque tengo problemas, y luego llegué a Vania y siempre está con una sonrisa, con un positivismo, siempre se levanta cantando, se va a dormir con una sonrisa y es algo que me fue contagiando”, defendió el excombatiente.

Vania Bludau sobre si se considera una mala influencia para Mario Irivarren - Ojo

