Vania Bludau estuvo sentada en el set de “En boca de todos” junto a su pareja Mario Irivarren, para revelar cómo se sintió tras el escándalo que se desató por unas imágenes que se emitieron donde se ve a la parejita teniendo una actitud muy prepotente contra la policía en plena intervención. “Yo en realidad estoy bien apenada por lo que pasó, estoy avergonzada, porque no es lo que me gustaría que la gente vea de mi. Tampoco he sido la mejor imagen en toda mi época en televisión, pero los últimos años los he ido llevando muy bien. Es penoso regresar para mi en estas circunstancias”, expresó la exchica reality con la voz entre cortada. (Video: América TV)