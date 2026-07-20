El dengue gana terreno en el país. En lo que va del año se han reportado 34,820 casos, lo que muestra un aumento de 22 % en comparación al 2025, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú).

Las regiones Piura, San Martín, La Libertad y Lima concentran a más afectados por tal enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti, que, advirtió el Ministerio de Salud, se reproduce rápidamente con altas temperaturas como las que se registran por El Niño Costero.

Ante este escenario, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) refirió que este evento climático, además de inundaciones y daños a la infraestructura, puede generar un brote de dengue.

OJO AL DATO. En este 2026, el dengue ha causado la muerte de 36 personas y ha afectado más a adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años.