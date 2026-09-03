El cebiche peruano compite de nuevo en el Mundial de las Comidas que organiza el influencer español Ibai Llanos. A través de un video, anunció el esperado enfrentamiento entre Perú y Guatemala por los cuartos de final del torneo, por lo que los peruanos ya pueden volver a votar para llevar al plato bandera a una nueva etapa.

“Duelo espectacular el que tenemos delante: Perú con el cebiche y la Inka Kola viene de ganar a Honduras y ha pasado de ronda el actual campeón”, comentó Ibai al presentar el encuentro.

Al frente está Guatemala, una de las sorpresas del torneo, que avanzó tras vencer por estrecho margen a México con su tradicional pepián de pollo, acompañado por la quezalteca guatemalteca de rosa de Jamaica.

PREMIO. En otro video, el influencer presentó el nuevo trofeo que recibirá el campeón de la competencia: una pieza de bronce valorizada en 4 mil euros, que, adelantó, llegará al país ganador.

Además, Ibai Llanos prepara otros premios especiales, entre ellos viajar a la nación que se consagre campeona y realizar allí alguna actividad especial.

Perú, campeón del Mundial de los Desayunos con su pan con chicharrón, buscará mantener viva su racha y demostrar que el cebiche peruano puede conquistar paladares a nivel mundial como la mejor comida.

OJO AL DATO. En las primeras horas de votación, el cebiche llevaba la delantera en las votaciones de Instagram y YouTube. Aún le faltaba en TikTok.