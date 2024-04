Toma el dato es el nombre de las cuentas en Instagram, TikTok y YouTube de César Sánchez Vega (40), un economista que a la par se desempeña como creador de contenido. Sus publicaciones tienen como fin orientar a los ciudadanos en el manejo correcto de su dinero.

El diario OJO habló con él sobre economía y su faceta como influencer.

¿Cuál es la temática de tus contenidos?

Finanzas personales. Trabajé ocho años en un banco. Allí detecté que muchas personas no sabían de finanzas personales, cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, préstamos, inversiones, etc. A raíz de eso decidí abrir mis cuentas en redes sociales y publicar videos con tips y consejos para que las personas mejoren sus decisiones sobre cómo administrar su dinero, cómo ahorrar, etc.

¿Cómo conectas con el público en temas económicos?

Para que los temas no sean aburridos y provoquen que las personas no tengan ganas de aprender, hago videos con un lenguaje claro y con contenido divertido. Lo que está en tendencia trato de adaptarlo a las finanzas personales y lo lanzo para que el público conecte con eso.

¿Un consejo básico que brindas en tus redes?

Recalco que, por lo menos, una vez al mes las personas tengan una cita con ellas mismas para hacer un presupuesto. Aconsejo que tengan una lista de todos sus gastos e ingresos porque eso les permitirá tener un panorama de cómo organizar su dinero en el mes. Eso les ayudará a tener claro cuánto dinero pueden gastar, a ordenarse y a no endeudarse.

¿Qué es la libertad financiera y cómo obtenerla?

Es encontrar un equilibrio en la vida, en que no solo te concentres en trabajar para vivir sino que vivas una vida tranquila, con ingresos que te permitan cubrir tus gastos sin agotar toda tu energía en un empleo. Esto se consigue tomando decisiones correctas, diversificando fuentes de ingresos, entre otras acciones.

¿Qué problemas tiene el peruano para manejar bien sus finanzas?

Que no se hace un autodiagnóstico de cómo maneja su dinero. Vive el día a día y no hace un presupuesto que le permita saber cuánto gastar al mes, cuánto ahorrar y cuánto usar para divertirse. También hay desconocimiento del manejo eficiente de productos financieros como cuentas de ahorro, tarjetas, etc., lo que lleva a las personas a tomar decisiones que no son las mejores.

¿Cómo educar a los niños en finanzas personales?

Tenemos que enseñarles sobre la existencia del dinero, qué es y cuál es su valor. Los niños deben entender que el valor del dinero ayuda a que tengamos un hogar, alimentación, a que ellos tengan juguetes y propina. Lo ideal sería que desde temprana edad sepan administrar esa propina. Ellos deben entender que el dinero proviene de un trabajo y que hay maneras de organizarlo en base a los objetivos que se puedan poner.

FICHA BIOGRÁFICA

César Sánchez es economista por la Universidad Nacional del Callao y administrador de empresas por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Sus cuentas en Instagram: @toma.el.dato y en YouTube: Toma el dato.

24 mil seguidores tiene en su cuenta de TikTok @toma.el.dato.