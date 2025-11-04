Divididos están los gremios de transportistas debido al paro, que hoy acatará un grupo de empresas de transporte público, como las que conforman los colectivos Transportistas Unidos y la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet).

Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, ratificó que hoy realizarán un “apagado de motores” y una “marcha pacífica” como protesta ante la ola criminal que los tiene amenazados y que ya dejó más de medio centenar de choferes fallecido.

No obstante, ayer, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, y Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, anunciaron que sus representados no participarán en la paralización.

“Estamos viendo una voluntad política que antes no existía. Sin embargo, eso no significa un cheque en blanco”, dijo Vargas. “Entendemos el dolor de cada chofer que sale sin saber si volverá con vida. Pero paralizar la ciudad no resolverá nada. Necesitamos acciones sostenidas”, agregó Pareja.

REACCIÓN. Ante estas posiciones, Julio Rau Rau, presidente de la Conet Perú, calificó como “traidores” a los dirigentes que no acatarán la medida. “Por supuesto que son traidores y han sido traidores de toda la vida, ellos han apoyado muchas cosas, por las cuales el transporte está como está”, anotó.

Además, sostuvo que algunos choferes planean bloquear vías de Lima y el Callao para garantizar que el paro tenga éxito. “Ellos temen por sus vidas, quienes arriesgan sus vidas son los choferes, ellos ponen el pecho a la bala”, añadió.

OJO AL DATO. Etuchisa, ETYSM El Condor SAC, La 50, La Nueva América, la Etupsa 73, Nueva América y otras empresas acatarán paro.