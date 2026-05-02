Empieza tras 12 meses sin menstruación y puede durar décadas. En la posmenopausia, los estrógenos se mantienen bajos de forma sostenida y los cambios del climaterio se consolidan, aún más pérdida de masa muscular y ósea, más grasa abdominal y aumento del riesgo cardiovascular y metabólico.

Lo importante es entender que no basta con “comer bien” o hacer ejercicio, aunque siguen siendo la base. Muchas veces, el abordaje también requiere evaluar la terapia de reemplazo hormonal, especialmente si los síntomas afectan la calidad de vida o hay riesgo óseo.

No es para todas ni se indica de forma general, pero bien evaluada puede marcar una gran diferencia.

La posmenopausia no es una etapa pasiva, es una etapa que se gestiona y que, además de aceptar que es una nueva etapa, es un nuevo comienzo de manera que puedes formar una nueva versión de ti.