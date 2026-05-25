Al debatir anoche en la sede del JNE, los equipos técnicos de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP) mostraron lineamientos de sus planes de gobierno que se centraron en el primer caso en el orden opuesto al caos y en el segundo en luchar contra la corrupción y la pobreza.

El fiscal José Domingo Pérez no participó porque el tema de justicia, su especialidad, no fue parte del debate.

De equipos acudieron, em que se debatieron sobre seis temas; la única mujer fue la fujimorista Rosangella Barbarán.

Reforma del Estado

Sobre la reforma del Estado, Sinesio López (JPP) anunció acabar con la impunidad que alienta a la corrupción y la autonomía de los órganos del Estado que hoy, indicó, son apéndices del Congreso, tales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia.

Vladimiro Huaroc (FP) dijo que “el 7 de junio elegiremos entre el caos o el orden con un Estado moderno que funcione, próximo y cercano”, y prometió que con el fujimorismo en el poder la Presidencia “será un centro de gobierno estratégico” con un “Estado moderno, ágil y eficiente”.

Juventud y deporte

En el bloque de juventud y deporte, Rosangella Barbarán (FP), quien insistió en que se elegirá “entre el orden y el caos”, acusó a Roberto Sánchez de tratar de imponer el modelo de Venezuela y prometió que el fujimorismo va a otorgar más becas y “repotenciar el programa Jóvenes Productivos con nuevas alianzas con empresas en todo el país” e “impuesto cero en los tres primeros años”, a la vez que “el IPD pasará a las manos de la PCM” y “vamos e invertir en el deporte en todos los niveles”.

Ernesto Zunini (JPP) replicó que, con votos fujimoristas, el Congreso dejó sin fondos al Pronabec y avaló comprar “avioncitos de guerra” y refacciones en el centro de esparcimiento de congresistas.

Con el programa Mi Primera Chamba, 100 mil jóvenes recibirán 6150 soles en una cuenta individual en el Banco de la Nación para capacitación acreditada, capital semilla de emprendimiento o sumar seis meses de salario, anunció Zunini.

Agricultura y medio ambiente

En el tema de agricultura y medio ambiente, César Guarniz (JPP) garantizó apoyar al sector agroexportador y crear un Banco de Desarrollo Agropecuario “con una cobertura importante de impacto a un millón de productores agrarios en los primeros 100 días de gobierno” con “la agricultura al poder”. Prometió “derogar la ley antiforestal” que en el Congreso aprobó el fujimorismo y hoy permite depredar bosques.

Marco Vinelli (FP) aseguró que “el aliado de Sánchez, Antauro Humala” representa el “caos” y prometió a los 2,2 millones de agricultores del Perú “reactivar el PRONAMACHCS para construir los pequeños reservorios, zanjas de infiltración y reforestación”.

“Daremos maquinaria pesada para que puedan limpiar sus canales y puedan aumentar su productividad”, anunció, y anunció Chavimochic 3 y un gobierno con “orden”.

Infraestructura

En infraestructura, Carlos Neuhaus (FP) prometió carreteras, puertos y aeropuertos, a la vez que el fujimorismo promoverá la inversión con reglas claras. Reclamó personas con más formación para ejecutar proyectos. Dijo que hay que tratar de reactivar 2241 obras paralizadas, y que “muchas de ellas hay que cortarlas” y convocar a nuevas licitaciones. También se subsidiará al transporte en vehículos eléctricos.

Gustavo Guerra García (JPP) anunció obras para garantizar en Lima el abastecimiento de agua potable y se aumentará recursos para la electrificación rural.

Dijo que con la inestabilidad y cambios de presidentes, de lo que culpó al fujimorismo, tenemos proyectos y meagaobras paralizados que debe reactivarse. Se priorizará la línea 3 del Metro de Lima y se dará subsidios al transporte, acotó.

Economía y generación de empleo

Sobre economía y generación de empleo, Pedro Francke (JPP) prometió derogar las ocho leyes procrimen que aprobó la bancada fujimorista y anunció financiar con 15 mil millones de soles a los pequeños empresarios y acabar con los tramites absurdos.

No habrá ninguna estatización y se respetará los contratos, porque el caos fiscal lo creó este Congreso al poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, como señaló Julio Velarde, quien seguirá en el BCR, indicó.

Luis Carranza (FP), quien defendió al gobierno de Alan García, garantizó orden económico con estabilidad, capitalismo popular con créditos para las mypes con “garantías de nuestro banco de desarrollo” y orden social con la mejora en la calidad de la salud y avanzar hacia una pensión.

“Este 7 de junio vota por el orden, progreso, inversión privada no por el caos y estatismo”, reclamó.

Anunció inversión privada que crea empleo y eficiencia del Estado. Y rechazó subir el sueldo mínimo.

Salud

En el tema de salud, José Recoba (FP) prometió que con el fujimorismo llegará el orden en salud que “alivia y cura”, y se acabará el actual caos que mata con demoras de meses y años para detectar el cáncer y acceder a citas.

Hernando Cevallos (JPP) anunció a la salud como derecho constitucional, que el fujimorismo no incluyó en la Constitución de la que sí cambió más de 70 artículos.