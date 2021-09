Una historia que nació y terminó en las redes sociales. Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos anunciaron a sus seguidores, a través de un video de Instagram, que desde hace más de un año ya no son pareja, dando así por finalizada una historia en la que una fanática logra conquistar a su ídolo.

En el video aparece la pareja venezolana, evidentemente dolida por una serie de comentarios que se realizó en torno al estado de su relación. Chyno Miranda dijo que le daba “sentimiento” esta situación, pero que debía ser sincero con todos. “No estamos juntos como pareja desde hace más de un año”, aseguró.

El cantante entre lágrimas pidió consideración y respeto hacia la situación personal que atraviesa ambos. Mencionó, además, que durante el tiempo que estuvo enfermo como consecuencia del COVID-19, contó con el apoyo de Natasha.

Natasha mencionó en el video que, a pesar de que van a tomar caminos diferentes, serán “el mejor equipo” para brindarle a su hijo una vida feliz, sana y tranquila. Ambos pidieron mucha comprensión a sus seguidores y no seguir cayendo en falsos rumores. Muchos fanáticos se entristecieron con la noticia, pues han seguido de cerca su historia de amor. ¿La conoces? Aquí te la contamos.

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR DE CHYNO MIRANDA Y NATASHA ARAOS?

La historia de amor de Chyno Miranda, cuyo nombre real es Jesús Alberto Miranda Pérez, y Natasha Araos comenzó y terminó en las redes sociales. La pareja se conoció en 2014, cuando comenzaron a interactuar a través de Instagram.

Ella le dio ‘like’ a una de sus publicaciones y el decidió ver su perfil y quedó fechado: Cuando me metí al perfil de esa chica yo dije: ‘¡Wow, qué espectáculo!’”, dijo Chyno al programa Un Nuevo Día.

¿CUÁNDO SE COMPROTIERON?

El cantante le propuso matrimonio a Natasha 9 de abril de 2017, después de dos años de noviazgo. El famoso cantante le hizo pensar que todo se trataba de un video musical, pues la llevó en helicóptero a Canaima, Venezuela. Al llegar ella lo vio desde las alturas hincado con un enorme letrero que decía “¿Te casas conmigo?”, cuenta Univision. El anuncio del compromiso lo anunciaron el 22 de agosto del mismo año.

¿CUÁNDO SE CASARON?

La boda Chyno Miranda Y Natasha Araos fue toda una sorpresa para sus seguidores, pues se casaron el día 26 de agosto, cuatro días después de haber anunciado su compromiso. Sirvieron comida venezolana y su pastel tenía cinco pisos.

La boda civil se realizó en Miami, Florida, en una íntima ceremonia a la que solo asistieron sus familiares y amigos más allegados.

“¡Y nos casamos por el civil, demasiado feliz! ¡Te amo!”, comentó Natasha en una de las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

LA LLEGADA DEL BEBÉ

En octubre 2018 Chuyno y Natasha anunciaron que la familia crecería. Con un video en Instagram compartió el emotivo momento de cómo se enteró al abrir un regalo con una camiseta que decía “Dad to be loading...”(“Papá está cargando”). “La noticia más importante que he recibido en toda mi vida”, dijo.

El 7 de abril de 2019 a las 14:28 nació Lucca en Miami: “Llegó a mi pecho para regalarme el amor más grande que el ser humano puede sentir”, mostró Chyno, visiblemente emocionado, en Instagram. " Me siento completo y realizado. Mi sueño está cumplido y ahora dedicaré todo lo que soy a mantenerlo saludable y amado junto a la mejor y más admirable madre que pudo tener mi príncipe”, escribió.

EL COVID-19 AFECTA LA SALUD DE CHYNO

A finales de 2020, el cantante compartió con sus seguidores que estuvo hospitalizado durante un mes por una “neuropatía periférica” como consecuencia del COVID-19, virus que le causó parálisis y severos dolores. Luego de varios meses de terapia y con el apoyo de Natasha, así como sus familiares y amigos, el venezolano logró recuperarse, aunque aún sigue llevando terapias de rehabilitación.

¿POR QUÉ SE ACABÓ EL AMOR ENTRE CHYNO MIRANDA Y NATASHA ARAOS?

En julio de 2021 se comenzó a especular que la pareja estaba separada. Incluso se dijo que Araos había corrido al cantante y a su suegra de la casa, pero la información fue desmentida por los venezolanos. Finalmente, la pareja anunció por Instagram el fin de la relación, pero dijo que seguirán unida como familia. Pero, ¿por qué acabó esta linda historia de amor que empezó y terminó en la redes sociales?

“Tengo que confesárselos y ser sincero con todos. Yo la irrespeté a ella como esposa, irrespeté mi hogar también y, bueno, no estamos juntos como pareja desde hace más de un año”, dijo el cantante con la voz entrecortada. Detallaron que el matrimonio se había acabado hace un año.

¿Y por qué decidieron contarlo después de un año? Algunos dicen que debían tener definida la ´decisión y otros a que se debe que el programa ‘Chisme No Like’ compartió fotos que el cantante había subido a su cuenta de Instagram, y que de inmediato fueron borradas, donde se lo veía en la cama con otra mujer y de manera muy romántica.

La pareja en un video anunció que sigue viviendo junta por el bienestar de su hijo, que es su prioridad. “Nosotros seguimos juntos, todavía, todo va a tener su tiempo, su paso”, explicó Natasha. Finalmente, Chyno Miranda se despidió de sus fans diciendo: “Gracias de corazón, un beso”.

