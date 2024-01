Entre las playas no aptas para los bañistas por estar aún contaminadas con petróleo se encuentran Costa Azul de Ventanilla y Hermosa de Ancón; sin embargo, eso no parece importarle a los veraneantes debido a que muchos llegaron a estos lugares para aplacar las altas temperaturas de Lima con un refrescante baño en el mar, según imágenes difundidas en redes sociales y en Latina Noticias.

Las imágenes, tanto de Costa Azul y Hermosa, también muestran a decenas de bañistas, entre niños y adultos, que descansan muy despreocupados bajo sus sombrillas en la arena.

Hace menos de dos semanas el alcalde de Ancón, Samuel Daza, anunció el cierre de 10 de las 13 playas del distrito, según dijo, como medida ante la falta de rehabilitación por parte de la empresa Repsol tras el derrame de petróleo.

SENSIBILIZACIÓN

El alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, señaló que su comuna ha tratado de concientizar a los vecinos del distrito.

“El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha dado un informe donde indica que nuestras playas (Ventanilla) siguen contaminadas con hidrocarburos y no están aptas para bañistas”, dijo la autoridad edil.

“Lamentamos mucho que nuestros vecinos no puedan disfrutar de manera abierta de las playas. Nosotros hemos puesto anuncios sensibilizando a las personas para que no ingresen a las playas, pero no podemos poner un cordón de serenos y policías para que prohíban el ingreso al mar”, señaló Vásquez a Latina Noticias.

OJO AL DATO

Los síntomas de una posible intoxicación por contacto con petróleo son náuseas, mareos, dolor de cabeza y dificultad respiratoria.