Ante la proximidad de San Valentín, que se celebra este 14 de febrero, los municipios tienen en la mira a los hoteles, hostales y hospedajes que funcionan en sus distritos y están obligados a acatar reglas para garantizar la seguridad y salubridad de quienes los visitan.

En esa línea, en Surco, la comuna ejecutó el “Operativo Cupido 2026”, con inspecciones inopinadas en esos locales para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad.

Personal de Fiscalización y de Vigilancia Sanitaria supervisó cinco hoteles, en los que se detectaron diversas irregularidades. Uno de los establecimientos, ubicado en la esquina de la avenida Caminos del Inca y la calle Crisantemos, fue clausurado temporalmente.

Asimismo, el establecimiento recibió una multa del 50 % de 1 unidad impositiva tributaria (UIT), al igual que los otros cuatro hoteles, por incumplir las normas, llegando a un total de S/13,750 el monto de las papeletas de infracción impuestas.

Entre las principales deficiencias se identificó el uso de sábanas, colchones y otros bienes deteriorados y antihigiénicos, así como la falta de desinfección periódica de sus cisternas de agua.

ZONAS. Otros distritos ejecutaron operativos en los primeros días de febrero, como la Municipalidad de Lince, que con la Policía ejecutó un megaoperativo nocturno en zonas como Las Heras, Risso y la avenida Petit Thouars.

También hizo lo propio el municipio de Surquillo con un operativo inopinado en hoteles del distrito para verificar el cumplimiento de las normas de salubridad y licencias de funcionamiento.

OJO AL DATO. Durante el Día del Amor y la Amistad, la demanda en hoteles aumenta de forma considerable y ahora los hay hasta temáticos.