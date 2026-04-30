El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuró a Irán para que firme el fin de la guerra con un acuerdo que garantice su renuncia al enriquecimiento de uranio que Washington considera imprescindible para evitar la fabricación de armas nucleares por la república islámica.

“Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, dijo a través de su propia red social.

Amenaza

Trump, que la semana pasada extendió el alto el fuego con Teherán de manera indefinida, acompañó el mensaje de una imagen simulada en la que aparece armado y con gafas de sol, mientras varias explosiones suceden tras él, acompañada de la frase “¡NO MÁS SR. AMABLE!”.

A su vez, Trump pidió prepararse para un bloqueo prolongado contra Irán, alternativa que lo seduce más que reanudar los bombardeos y una guerra frontal.

Por eso, ordenó a sus asesores que se preparen para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes, informó el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Métodos

En reuniones indicó que prefiere el bloqueo a otros métodos para aumentar la presión sobre Irán, dado el estancamiento de las conversaciones de paz y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Según el WSJ, Trump cree que sus otras opciones, como reanudar los bombardeos o retirarse de la guerra, conllevan mayores riesgos militares y políticos -de cara a las próximas elecciones- que mantener el bloqueo.

El Pentágono estima que la guerra contra Irán costó a EE.UU. 25,000 millones de dólares, sobre todo en municiones.