A tres años de su lanzamiento, iO logró devolver más de S/ 23 millones en cashback y aumentó en un 287% su cantidad de clientes en un año y medio. Consolidándose como una de las principales alternativas para una experiencia financiera simple, segura y alineada con una generación cada vez más conectada digitalmente.

Desde su lanzamiento, han incorporado diferentes funcionalidades que han sido bien recibidas por los usuarios, especialmente por los jóvenes que buscan sacar su primera tarjeta de crédito y empezar a construir su historial crediticio de forma fácil y accesible.

Entre los beneficios que más destacan está el cashback, siendo la tarjeta de crédito que da más cashback actualmente, devolviendo desde el 1% del valor de todas las compras hechas con la tarjeta. Asimismo, los clientes valoran la membresía cero, el CVV dinámico que brinda mayor seguridad en las compras por internet, los descuentos exclusivos y la opción de gestionar la tarjeta de manera totalmente digital a través de la app.

“Estos tres años representan mucho más que un hito para iO. Son el resultado de la confianza de miles de clientes que han encontrado en nosotros una forma sencilla, transparente y conveniente de administrar sus finanzas con mayor autonomía. Seguiremos innovando para ofrecer herramientas cada vez más útiles y beneficios que respondan a las necesidades reales de nuestros usuarios”, señaló Patricia Conterno, CEO de iO.

Como parte de su evolución, iO incorporará nuevas funcionalidades orientadas a brindar una mayor flexibilidad financiera, entre ellas la opción de pagar en cuotas las compras en POS y el pago de servicios desde la app, así como la posibilidad de establecer límites temporales de monto para la línea disponible, aplicable a TCF y Wallet.

Así, iO reafirma su compromiso de seguir poniendo a sus clientes en el centro de todas sus operaciones, manteniendo esta experiencia digital sencilla que hace que sus usuarios los perciban como una opción práctica e ideal para controlar sus finanzas de manera más eficiente. Conoce más en https://io.pe.

Sobre iO:

Puedes descargar iO desde Google Play y AppStore y usar tu tarjeta en menos de cinco minutos. El registro pide validar tu documento de identidad y verificarlo con una toma biométrica del rostro. Una vez registrado, podrás ver si tienes una línea de crédito preaprobada y, de aceptarla, ya puedes usar tu tarjeta para todas tus compras digitales y agregarla a Google Wallet o Apple Pay.