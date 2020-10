Un grupo de padres de familia denunciaron al hospital Sergio Bernales ubicado en el distrito de Comas, por haber intercambiando a sus bebés recién nacidos. Una madre se dio cuenta del error, pero cuando volvió al hospital su hijo fue entregado a otra familia.

“Porque en el momento que salgo le verifico su brazalete y sale con el nombre de otra mamá y es ahí donde hemos reclamado", comentó. “Yo lo tuve como dos horas, incluso le di de lactar y todo pensando que era mi bebé. Yo le di toda la ropita para que lo cambien y ya me entregaron así, y yo ni siquiera me he percatado. Cuando me llamaron recién me di cuenta, me dijo que me fijara el brazalete”, relató la otra mamá afectada.

Los menores, finalmente, fueron entregados a sus padres pero estos han pedido que se haga un examen de ADN para comprobar las identidades. Según la versión del hospital, el error habría sido de la enfermera encargada de vestir a los menores y ponerle los nombres en los brazaletes.

El hospital se ha comprometido a que las pruebas de identidad se harán en los próximos días para determinar si los menores son los hijos de estos padres.

Padres denuncian que intercambiaron a sus bebés - Ojo

