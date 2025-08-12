La censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, reportada como desaparecida el pasado jueves 7 de agosto en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, fue encontrada con vida ayer en la ciudad de Trujillo, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

“Compartimos nuestro sincero regocijo por este desenlace, que devuelve la tranquilidad a la familia, amistades y sus seres queridos”, señaló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a través de un comunicado en el que precisó que las circunstancias de lo ocurrido con la mujer de 31 años están bajo investigación de la Policía de Trujillo.

UBICADA. Aydaluz fue ubicada en la vivienda de un familiar en el distrito de Alto Trujillo. Según detalló el general Carlos Llerena, su paradero fue conocido gracias a la geolocalización de su celular, luego de que lo encendiera y llamara a su hermano.

Aunque la joven presentaba un buen estado de salud física, la autoridad policial señaló que no pasaba lo mismo con su salud emocional. “El personal de investigaciones va a hacer las respectivas entrevistas para poder determinar realmente qué es lo que ha sucedido. Me parece que ha sido un tema personal”, comentó.

Detalló, además, que la familia fue contactada por inescrupulosos, quienes pidieron una suma de dinero asegurando que tenían secuestrada a la censista. Sin embargo, la Policía descartó esa hipótesis tras rastrear el número telefónico y verificar que se trataba de una llamada falsa. Aún sigue en investigación qué pasó en los cuatro días que estuvo no habida.

OJO AL DATO. Tras el hallazgo de la censista, el jefe del INEI, Gaspar Morán, se reiniciaron las actividades censales en Mollepata.