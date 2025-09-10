Liceo Juwau Yampintsa, presidente de la Asociación de la Comunidad Nativa Chayu Muja y Junior Chuin Mallano, líder indígena del sector Comeinas señalan que son la banda delincuencial “Los Trujillanos”, quienes ya fueron desalojados por el Ejército Peruano,quieren generan este tipo de información en la zona.

Los líderes indígenas de la comunidad nativa, llegaron a Lima, para aclarar que no existe la presencia de bandas armadas ecuatorianas en el Cenepa, sino grupos organizados por mineros ilegales que los quieren desalojar de sus tierras para continuar con el ilícito negocio, ellos afirman que es el señor Smid Víctor Nanch, quien esta tras los videos y mensajes de amedrentamiento a los pobladores a través de grupos armados.

“Este señor está detrás de todo esto, con bandas armadas como “Los Trujillano a quienes contrata para hacer videos, atacarnos con la estrategia de victimización, nosotros no estamos armados, somos comuneros nativos que vivimos de nuestra cosecha, del campo, hemos recuperado nuestras tierras y estamos en peligro por este grupo de mineros ilegales, además de Carlos Checa Guzmán, un mayor en retiro de la PNP quien contrata como “seguridad” a estas bandas organizadas”.

En un operativo realizado el 08 de agosto, se realizó un operativo con personal policial de El Tambo, donde hubo un enfrentamiento con presuntos sujetos que se dedican a la minería ilegal, donde se detuvieron a 06 personas de nacionalidad peruana, entre ellos un S2 de la FAP en actividad, ellos fueron identificados como Hubert Alva Vásquez (29), Sandro López Pasanando (24), S2 FAP Alejandro Guillén Bendezú (27) en actividad, Elías Martua Gonzáles (27), Luis Navarro Quispe (26), Luis Ascencios Rodríguez (24). Asimismo,se encontró un fusil USI semiautomático, 04 pistolas y municiones calibre 223 y 9 mm

Los líderes nativos denunciaron que este “show” es generado por “Los Trujillanos” y que este grupo armado viene siendo contratado para crear esta sensación, “en la comunidad nativa somos 150 personas, estamos tranquilos, hemos recuperado nuestras tierras, con el apoyo del Ejército Peruano y la Policía Nacional”.